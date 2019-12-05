تصريحات صادمة من أحمد سعد عن ريم البارودي وسمية الخشاب

فاجأت تصريحات أحمد سعد عن سمية الخشاب وريم البارودي وكذلك عن زوجته المستقبلية الجمهور، حيث تحدث مؤخراً لبرنامج Trending عبر قناة MBC.

وتحدث أحمد سعد بصراحة عن مشاكل زيجاته السابقة، حيث قال: "كل حالة وليها ظروفها.. ولكن يمكن أنا بختار شخصيات صعبة.. وممكن أنا أكون صعباً.. أنا دائماً بشوف نفسي غلط في إيه.. وطلعت غلط في حاجات كتير جداً.. حاجات مكنش وقتها.. كان المفروض أهتم بشغلي اكتر وبحياتي اكتر.. وان شاء الله الناس الفترة الجاية تشوف شغلي بس".

واعترف أحمد سعد أنه لم يكن يعلم شيئاً عن استمرار قضيته ضد سمية الخشاب والتي تسببت في صدور حكم ضدها بالسجن، مؤكداً أنه كان ينوي حل الموضوع معها ودياً بناء على طلبها هي، ولكنه فوجيء بصدور الحكم عليها، موضحاً أنه لا يريد إيذائها بأي حال من الأحوال خاصة وأن بينهما عشرة، لكنه فوجئ بها تطلب منه أن يستمرا في الطريق القانوني.

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وأكد المغني المصري أنه لم يمر بعقدة بسبب فشل زيجاته، مؤكداً أنه ينوي الزواج مجدداً، ولكن هذه المرة سيتم الأمر بسرية بعيداً عن صخب السوشيال ميديا.

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