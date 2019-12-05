شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood يتخطى تكلفة إنتاجه فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم السيرة الذاتية A Beautiful Day in the Neighborhood ، أن يتخطى تكلفة ميزانيته، التي وصلت إلى 25 مليون دولار أمريكى، بالرغم من عرضه في دور العرض الأمريكية فقط، ولم يعرض فى أوروبا أو فى أيا من الدول العربية.

ووصلت إيرادات فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood إلى 36 مليون و 334 ألف دولار أمريكى، ولم تكشف شركة سونى المنتجة احتمالية طرح العمل ى دول العالم إلى الان.

Advertisements

وطرح الفيلم في 22 نوفمبر الجارى بالولايات المتحدة، على أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم خلال الشهر الجارى، الفيلم من إنتاج شركة سونى، ويدور في إطار دراما عائلى.

فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر، ومن بطولة توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال.

ويظهر توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار ضمن أحداث الفيلم بوجهين، الأول دور "مستر روجرز" فيA Beautiful Day in the Neighborhood، وهي قصة تدور حول انتصار اللطف على السخرية، بناءً على القصة الحقيقية لصداقة حقيقية بين فريد روجرز والصحفي توم جونود، وكيف سيتغلب تود جونود على شكوكه، ويتعلم التعاطف واللطف واللياقة من أكثر جيران أمريكا المحبوبين، اثناء تقديمه لـ برنامج "حي السيد روجرز" والذى يعد واحد من أشهر البرامج التي قدمت للأطفال، والتي ظل يقدمها لفترة طويلة.