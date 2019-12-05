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شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة التانية فى موسم الرياض.. اعرف ميعاد حفل عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم الكبير عمرو دياب، الهضبة عن تفاصيل حفله الثانى فى الرياض، فى السعودية، خلال الفترة القادمة، ضمن حفلات موسم الرياض الفنية.
ويستعد الهضبة، لإحياء حفله الثانى فى موسم الرياض، يوم 14 ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم، وفقا لما أعلنه عبر حسابه بتويتر.
عمرو دياب
ويعد هذا الحفل هو الحفل الثانى للهضبة بموسم الرياض، إذ احيا حفل ناجح فى موسم الرياض يوم 7 نوفمبر الماضى، وشهد حضور جماهيرى ضخم، إذ بدأوا فى ترديد أغانيه، وأشعل الهضبة الحماس فى الجماهير فى المسرح بغناء أغانيه الشهيرة.
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