بسمة توجه رسالة لأشرف زكي بعد فوزه برئاسة أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة بسمة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة الفنان أشرف زكي لتهنئه بها برئاسة أكاديمية الفنون.

وكتبت بسمة: "ألف مبروك للدكتور أشرف زكي توليه رئاسة أكاديمية الفنون.. بصفتي ممثلة بفتخر إن دكتور أشرف نقيبي، لإنه بيحسسنا طول الوقت إنه ضهر لينًا".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور أشرف زكي، رئيسا لأكاديمية الفنون، بعد أن أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرارا قبل عام بندبه من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

يشار أن الدكتور أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز، وحصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري".كما نال درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002 في رسالة بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث"، وعمل أستاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح.

وهو أيضا نقيب لنقابة المهن التمثيلية، وكان رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئيسا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001 ، بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009.