تعرف على دوري حسن الرداد وماجد المصري في "لوكاندة الأوباش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال حسن الرداد إن يلعب في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، دور شخص جاد جدا، تلك الجدية هي التي تخرج كوميديا على المسرح.

وأضاف الفنان حسن الرداد في تصريحات لبرنامج "The insider بالعربي"، على قناة دبي، أنه يقع في حب الفنانة مايا دياب في المسرحية، واصفا العمل بالرومانسي الاستعراضي الكوميدي.

وكشف الفنان ماجد المصري عن دوره في المسرحية، حيث يلعب دور" البلعوطي حمامة"، البورسعيدي الطيب الذي يستغرق في الحكي حتى يقول أشياء غير مصدقة.

مسرحية "لوكاندة الأوباش" تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولتها ماجد المصري وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدي الميرغني وسعد الصغير وبدرية طلبة وأوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، وضيفة شرف المسرحية المذيعة إنجي علي، والعرض من تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج أشرف زكي.