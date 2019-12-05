حلمي بكر: "فايزة أحمد من المطربات العظام وتكرار التعاون مع زوجها ظلمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار حلمي بكر، إن المطربة الكبيرة فايزة أحمد، كان من الممكن أن تلمع أكثر وتملك رصيدا لا ينسى من الأغاني لو تعاونت على نطاق أوسع مع ملحنين مثل محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي، وغيرهم

وأكد "بكر" في تصريح خاص لمصراوي، أنه على الرغم من أن فايزة أحمد عملت مع هذه الأسماء، إلا أن العمل بشكل أكبر مع زوجها الملحن محمد سلطان "ظلم" صوت فايزة.

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وتابع: "فايزة من المطربات العظام، لكن الثراء الأدائي وعدد الأغاني والتنوع مهم جدا، وهي اتعاونت كتير مع سلطان اللي احتكر صوتها ومبقاس عندها تنوع زي عبدالحليم حافظ أو وردة أو شادية".

وأوضح أن هناك أسماء كبيرة لا تمتلك نعومة وقوة صوت فايزة أحمد، ولكن هذه الأسماء قدمت تنوعا أكثر مما قدمت هي.

فايزة أحمد ولدت في 5 ديسمبر 1930، وتعتبر من أهم المطربات في تاريخ الأغنية، لها عدد من الأغاني البارزة منها "ست الحبايب"، "أنا قلبي إليك ميال"، "أحلى طريق في دنيتي"، "يا تمر حنة"، وغيرها.