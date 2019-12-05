إيرادات الأربعاء.. "Frozen 2" في الصدارة و"Gemini man" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأربعاء 4 ديسمبر، إيراد قُدر بـ140 ألفا و379 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "knives out" محققًا 79 ألفًا و532 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 65 ألفا و516 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 51 ألفًا و378 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "A score to settle" وبلغ إيراداه 38 ألفًا و982 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 33 ألفًا و713 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 25 ألفًا و136 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم " Le Mans '66" وحقق 23 ألفًا و863 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 22 ألفا و818 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 21 ألفًا و293 جنيها.