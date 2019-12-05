فيديو| إياد نصار يرد على انتقاد "بطء الأحداث" في "حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان الأردني إياد نصار على الانتقاد الموجه لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" بسبب بطء الأحداث.

وقال نصار، خلال تصريحات لبرنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "الرتم ليس شيئا ثابتا، على حسب نوع العمل، وأيضا هو ذوق، هناك من يفضل الرتم السريع، وهناك من يفضل البطء في الأحداث".

يذكر أن إياد نصار عضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي، الذي تقام حاليا دورته الأولى في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يُقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د.أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس دورته الأولى د.علاء عبدالعزيز سليمان.

وتحمل الدورة اسم جلال الشرقاوي، وكرمت الدورة الفنان محمد صبحي، والفنان خالد النبوي، والفنان الكويتي داود حسين.