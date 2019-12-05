روجت الفنانة سمية الخشاب عن مسرحية "يا تصيب يا تخيب" مع الفنان أحمد ادم وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وظهرت الخشاب برفقة احمد ادم وعلقت قائلة:" انتظرونا احبائي قريبا انا والنجم احمد آدم ومجموعه من النجوم في مسرحيه"ياتصيب ياتخيب" السعوديه هيئه الترفيه مدينه الملك عبد اللة للاقتصاديه". اللة للاقتصاديه". "يا تصيب يا تخيب" من بطولة احمد ادم وسميه الخشاب وحجاج عبد والعظيم واخروان من الفنانين الشباب. Advertisements يذكر ان اخر اعمال سمية الخشاب مسلسل "الحلال" الذي قدمته في موسم رمضان 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يا تصيب يا تخيب تجمع أحمد ادم وسمية الخشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.