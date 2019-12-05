معتز التوني يعاين أماكن تصوير "الخطة العامية"

اختيار باقي النجوم المشاركين وبدء البروفات النهائية للفيلم ليكون جاهزا لانطلاق الكاميرا في بلاتوه التصوير.
يقوم المخرج معتز التوني حاليا بمعاينة أماكن تصوير فيلم "الخطة العامية"، استعدادا لبدء التصوير خلال الشهر الحالي، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم العيد المقبل.
ويعقد التوني جلسات عمل من أجل
الفيلم بطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير، وجارٍ اختيار باقي النجوم المشاركين، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.
وكانت آخر أعمال معتز التوني مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومي كساب، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر.
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