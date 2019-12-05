شاهد.. تامر حسني يروج لفيلم الفلوس

روّج الفنان تامر حسني فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه خلال أيام في جميع دور العرض وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام.

وكتب "حسني" علي الصورة الأفيش الفيلم قائلًا:"انتظروا فيلم الفلوس إن شاء الله يوم 25 ديسمبر 2019 قصة تامر حسني

سيناريو وحوار / محمد عبدالمعطي إخراج / سعيد الماروق ودا مش الأفيش دي صورة فرعية".

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وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، ويأتي ذلك في إطار كوميدي، حيث توجد به العديد من المواقف الكوميدية مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو

من طبقات مختلفة من الناس المصرية.

وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني، مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة.