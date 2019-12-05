الاثنين.. انطلاق المهرجان الدولي للسينما والهجرة بالمغرب



تبدأ فعاليات الدورة الـ 16 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بمدينة أغادير المغربية، يوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، وتنظم المهرجان الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمركز السينمائي المغربي، وولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي لسوس ماسة، ومجلس عمالة أكادير - إدوتنان، والجماعة الترابية لأكادير، وذكر منظمو المهرجان - في بيان اليوم - أن فعاليات المهرجان ستتضمن تكريم السينما البلجيكية، ضيفة شرف الدورة الحالية، بالإضافة إلى إنتاجات أزيد من 20 دولة تشارك بأفلام تتناول تيمة الهجرة، في المسابقتين الرسميتين للفيلم الطويل والقصير.

وأضاف المنظمون، أن فقرة "باناروما" ستكون مناسبة لجمهور المهرجان،

لمشاهدة آخر الإنتاجات السينمائية المغربية، متمثلة في ستة أفلام أنتجت مؤخرا، ويتم بثها في مختلف الصالات السينمائية بالمغرب. وأحد هذه الأفلام "شريط كامبوديا" للمخرج طه محمد بن سليمان، سيتم عرضه للمكفوفين بطريقة الوصف السمعي، وهي تقنية يتم اعتمادها لأول مرة بأغادير بعد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بمساهمة من الإعلامي محمد عمورة.ويقدم المهرجان، كما جرت العادة فرصة للشباب والمهتمين بالصناعة السينمائية للاستفادة من ورشات وتكوينات يؤطرها خبراء ومختصون من داخل المغرب وخارجه، وتتنوع مواضيع هذه الورشات والتكوينات، كما اقترحت الدورة الـ16 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة لقاءات حول السينما، مثل "الفن السابع وعلاقته بالأشكال الفنية الأخرى" من إخراج كمال كمال، و"الصناعة السينمائية بالمغرب" تقديم الممثل والمخرج عبدو المسناوي، أما بخصوص الندوات التي ستقام على هامش هذه الفعالية الدولية، فقد تمت برمجة طاولة مستديرة حول موضوع "هجرات جنوب-جنوب"، وأخرى حول موضوع "الحق في الولوجيات بين الخطاب والواقع".وفي إطار انفتاح المهرجان على محيطه التربوي، سيكون للتلاميذ موعد مع برمجة سينمائية متنوعة موجهة لفئة التلاميذ، وتتضمن ورشات حول "عشق السينما" للمخرج رؤوف الصباحي، و"التوضيب الرقمي" لزينب الهردوز، بالإضافة إلى عروض سينمائية بالقاعة السينمائية المدرسية عبارة عن أفلام قصيرة للمخرجين عزيز السلامي وفريد الركراكي وغزلان أسيف، وفي إطار الانفتاح على المناطق العميقة بجهة سوس، يقدم المهرجان أفلامًا طويلة للمخرج مصطفى أشاور الذي سيكون حاضرا مع الممثلين في هذه الأفلام خلال هذه العروض.