اليوم.. أبطال "حريم النار" يقدمون الليلة الأولى



يستعد أبطال العرض المسرحي المنتظر"حريم النار" لتقديم أولى ليالي عرضهم على مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح اليوم "الخميس"، وذلك بعد ليال وساعات طويلة قضوها في إجراء البروفات المكثفة الخاصة بالعرض.

عرض "حريم النار" مأخوذ عن الرواية العالمية "بيت برناردا ألبا" للشاعر والكاتب الأسبانى فدريكو جارسيا لوركا، وقام بتمصيره المؤلف شاذلى فرح ليحاكى الجنوب المصرى بتقاليده وموروثاته الراسخة التي تكاد تكون مقدسة بين أفراد المجتمع هناك، وهو ما يرفضه العرض وبشدة، ويسعى من خلال المسرحية إلى التصدى لتلك العادات والتقاليد القديمة المسيطرة على العقول والأفكار والموروثات

الثقافية الخاطئة التى لازالت تصدر إلى مجتمعنا المتحضر حتى اليوم.ويرصد العرض بشكل انساني بحت الحالة الاجتماعية والبيئية داخل أحد البيوت الموجودة بالصعيد، من خلال قصة بطلتها "فتحية شلقم" الأم القاسية غليظة القلب تجاه بناتها الخمسة وسطوتها عليهن التى وصلت إلى حد منعهن من مجرد النظر إلى الشارع من خلف نوافذ منزلها المحصن بجبروتها وفرضت عليهن الحداد والتقيد بالملابس السوداء لسنوات بعد وفاة الأب، ورغم هيمنة الأم على بناتها يحدث ما هو أقوى، حيث ينعكس هذا الأمر سلبا على الابنة الصغرى "قوت القلوب"، فتقرر التمرد وتتسلل ليلا لتمارس حبها المحرم مع "أحمد على" خطيب شقيقتها الكبرى، ثم تتعالى الأحداث والصراع بدور خادمة الأم "وردانة" التى تنقل لها أسرار بناتها وما يحدث داخل جدران منزلها الأشبه بالسجن وتحدث المفاجأة الكبرى نهاية الأحداث."حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة تحت إشراف وقيادة الفنان شادي سرور مدير الفرقة، ومن تأليف وأشعار شاذلى فرح، وإعداد وإخراج محمد مكى، وبطولة الفنانين عايدة فهمي ومنال زكى ونسرين يوسف، وأميرة كامل، ونشوى إسماعيل وكرستين عاطف وعبير لطفى، وموسيقى وألحان محمد حسنى، ومصمم إضاءة إبراهيم الفرن، وديكور الدكتور محمد سعد، ملابس شيماء محمود، ومصمم استعراضات العرض محمد ميزو.