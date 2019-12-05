الأحد.. الأوبرا تنظم حفلًا موسيقيًا بالتعاون مع بروهيلفيسيا



تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع مؤسسة بروهيلفيسيا السويسرية، حفلًا موسيقيًا لفريق "على فكرة" لموسيقى الجاز الذي نتج عن مشروع يحمل نفس الاسم أسسته عازفة الأكورديون "باتريسيا دراجر"، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على المسرح الصغير.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مزيج فني يجمع طابع الموسيقى السويسرية بالشرقية يؤديها كل من فناني المشروع العازفين باتريسيا دراجر "اكورديون"، عمرو درويش "كمان"، البين برون "ساكسفون، أكورديون"، يامن عبدالله "قانون"، أندريا بوزاس "دبل بيز" وصامويل

بوار "إيقاع".يذكر أن مشروع "على فكرة" لموسيقى الجاز يأتي كإحدى فعاليات التواصل بين الموسيقيين في مصر وسويسرا، ويهدف إلى خلق لون إبداعي جديد يعتمد على دمج عناصر فنية متنوعة، وقدم الفريق عدد من العروض الناجحة في سويسرا وتمت دعوته للمشاركة في مهرجان ويليساو لموسيقى الجاز ونال إعجاب الجمهور والنقاد.