بدأت النجمة مني زكي تصوير فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" المقرر عرضه العام المقبل 2020. وعلم "الوفد" ان "زكي" صورت اول مشاهدها في العمل في مدينة الشيخ زايد وستواصل علي مدار الاسبوع الحالي التصوير به. الشيخ زايد وستواصل علي مدار الاسبوع الحالي التصوير به. Advertisements فيلم "الصندوق الأسود" بطولة كلا من: مني زكي ومحمد فراج ومصطفي خاطر وآخرون وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل. فراج ومصطفي خاطر وآخرون وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل. ويشار ان اخر اعمال مني زكي فيلم "من 30 سنة" مع النجم أحمد السقا والذى عرض فى دور العرض عام 2016.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. نكشف مكان تصوير الصندوق الأسود لـ مني زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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