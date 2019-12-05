تراند اليوم : خير وبركة يجمع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن- تفاصيل

تجربة جديدة يتعاون من خلالها الممثلان الكوميديان علي ربيع ومحمد عبد الرحمن بعد مسلسلهما “خير وبركة” الذي عرض عام 2017.

ويتشارك علي ربيع مع محمد عبد الرحمن “توتا” للمرة الثانية في فيلم سينمائي جديد باسم “الخطة العامية”، هو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

محمد عبد الرحمن وعلي ربيع وجوه عرفت للجمهو من خلال “مسرح مصر” الذي قدم معهم العديد من النجوم الناجحين في مجال التمثل.

لكن بعد استمرار عروضه لمدة 7 سنوات، انتهت مؤخرًا تجربة “مسرح مصر”، التي شارك فيها عدد كبير من الوجوه الشابة بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي.