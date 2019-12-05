تراند اليوم : ياتصيب ياتخيب تعيد أحمد أدم لجمهوره من جديد -صورة

أعلنت الفنانة سمية الخشاب خبرا سارا لجمهورها بعودتها للوقوف على خشبة المسرح.

تشارك سمية الخشاب الفنان أحمد آدم في بطولة مسرحية “يا تصيب يا تخيب”.

المسرحية من المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ديسمبر الجاري.

نشرت سمية عبر حسابها على Instagram صورة من جلسة تصوير خاصة خضعت لها برفقة آدم من أجل الترويج للمسرحية لتعلن عنها، وكتبت: “انتظرونا أحبائي قريبا أنا والنجم أحمد آدم ومجموعه من النجوم في مسرحية “يا تصيب يا تخيب”.

يشار إلى أن آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل “الحلال” الذي عرض في رمضان 2017 وشارك في بطولته بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.