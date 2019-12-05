كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم في آخر ظهور له مع المطرب الشعبي أحمد عدوية، في غرفة الرعاية المركزة في المستشفى الذي كان يعالج به “شعبولا”.
ويظهر “عدوية” في الفيديو جالساً بجوار “شعبولا”، وهو يغني له، ورغم تعبه الذي بدي واضحاً عليه حاول شعبولا مشاركته الغناء.
يذكر أن شعبان عبدالرحيم توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ62 عامًا، بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد، في مستشفى المعادى للقوات المسلحة، وأقيمت صلاة الجنازة عليه من مسجد السيدة نفيسة ودفن بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر.. شاهدوا شعبان عبد الرحيم في آخر ظهور له داخل غرفة العناية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.