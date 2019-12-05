شاهدوا كيف ظهر أحمد عز في مسرحية “علاء الدين”!

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - انتشرت البوسترات الدعائية لمسرحية “علاء الدين” التي يؤدي بطولتها الممثل المصري ​أحمد عز​ في تجربته المسرحية الأولى. وظهر كل ممثل في صورة منفردة يرتدي ملابس الشخصية التي يجسدها بحسب شخصيته في المسرحية.

ومن بين البوسترات صورة الممثل المصري أحمد عز بدور “علاء الدين”. كما تجسد الممثلة المصرية تارا عماد شخصية الأميرة “ياسمين”.

الجدير ذكره أن مسرحية “علاء الدين” تعرض في شهر كانون الأول داخل المملكة العربية السعودية ضمن عروض موسم الرياض، وتم الاستعانة بفريق عمل متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائماً مع الأحداث الأسطورية، المسرحية من إخراج مجدي الهواري.

Advertisements