غادة عبد الرازق تتعرض لانتقادات بعد إبداء رأيها بـ “ممالك النار”

View this post on Instagram

بعد الحلقة ١٢ من #مماليك النار اقدر أقول مبرووووووك لكل صناع العمل مبروووووك لقنوات #MBC مبروك للفنان المصرى والنجم #خالد النبوي مع ان هناك بعض الأخطاء ولا كنها بسيطة ولا تذكر والكمال لله وحدة ولاكن العمل مشرف للعرب وبية نعرف حقيقة الى حصل وكيف دخل العثمانين مصر شكرا لفريق العمل ولقنوات MBC بجد بررررررافو 👏👏👏👏👏👏👏👏👏