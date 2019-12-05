ليلى علوي تعايد شقيقتها الصغرى بكلمات رقيقة.. أيهما الأجمل؟

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - تقدمت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ بالمعايدة لشقيقتها الصغرى لمياء، ونشرت صورة جمعتهما ومقطع فيديو يحوي صوراً للشقيقتين وعلقت عليه :” 4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان،بحبك يا أحلى أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا .. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض “.

وقد أثارت ليلى علوي ضجة بين متابعيها قبل نشرها الفيديو وضعتهم في حيرة بين من الأكبر سناً، إلا أنهم أشادوا بجمالهما، وجاءت التعليقات كالاتي:” منورة يا ست الكل عيد ميلاد سعيد لأختك عقبال 100 سنة”،”وعيد ميلاد سعيد”.

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