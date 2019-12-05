​الفنانة قمر بصورة جريئة شبه عارية

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كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية قمر المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أجدد جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بجرأة كبيرة جداً وشبه عارية.
وأطلت قمر في الصورة مرتدية فستاناً شفافاً، يغطي فقط صدرها، بينما غطت المناطق الحساسة الأخرى من جسدها بيديها.
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A post shared by ???????????????? (@singeramar) on Dec 4, 2019 at 12:33pm PST
ومن ناحية اخرى، كانت أثارت قمر جدلاً واسعاً بعد الإشكال الذي وقع بينها وبين الفنانة السورية أنجي خوري، والذي تخلله تبادل للتهم بينهما والكلام المسيء، ووصل إلى القضاء وتوقيف كلاً منهما للتحقيق، هذا إضافة إلى دخول الفنان اللبناني آدم طليق قمر على خطّ الإشكال وإتهامه مع قمر بخطفها وضربها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.