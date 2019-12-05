​الفنانة قمر بصورة جريئة شبه عارية

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - شاركت ​الفنانة اللبنانية قمر​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أجدد جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بجرأة كبيرة جداً وشبه عارية.

وأطلت قمر في الصورة مرتدية فستاناً شفافاً، يغطي فقط صدرها، بينما غطت المناطق الحساسة الأخرى من جسدها بيديها.

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ومن ناحية اخرى، كانت أثارت قمر جدلاً واسعاً بعد الإشكال الذي وقع بينها وبين الفنانة السورية أنجي خوري، والذي تخلله تبادل للتهم بينهما والكلام المسيء، ووصل إلى القضاء وتوقيف كلاً منهما للتحقيق، هذا إضافة إلى دخول الفنان اللبناني آدم طليق قمر على خطّ الإشكال وإتهامه مع قمر بخطفها وضربها.