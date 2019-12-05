بصور من الذكريات.. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي بعيد ميلاد شقيقتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ليلى نشرت صور لها مع شقيقتها من مراحل ومناسبات مختلفة، وكتبت معلقة: «4 ديسمبر، يوم ما اتولدت اختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا اخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت».

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ليلى أضافت: «بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان».

وفي ختام الرسالة عبرت ليلى عن حبها الشديد لشقيقتها، وتمنت لها المزيد من السعادة والنجاح.

شارك عدد كبير من المشاهير ليلى علوي في الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها ومنهم بوسي شلبي، عبير صبري، وإلهام شاهين، وغيرهم.

ليلى علوي تألقت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من خلال فستان أنيق أظهر جمالها الخلاب.