هيدي كرم تحصد سيل من التعليقات بصورة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استطاعت الفنانة المصرية هيدي كرم أن تجذب متابعيها عبر حسابها الخاص على «انستجرام»، بعدما فتحت ألبوم طفولتها.

هيدي نشرت صورة لها وهي طفلة برفقة شقيقتها الصغرى، حيث كانت تحمل شقيقتها، وكتبت معلقة: «أختي وأنا أيام ما كنت قمر».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحصدت سيل من التعليقات، حيث تغزل متابعي هيدي في جمالها، وأكدوا أن ملامحها لم تتغير كثيرا.

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هيدي أصبحت أكثر نشاطا على حسابها على «أنستجرام»، حيث تشارك جمهورها في صور جديدة لها من وقت إلى آخر.

الفنانة المصرية تشارك حاليا في تقديم برنامج «كلام ستات»، مع الفنانة نهال عنبر والإعلامية شيريهان أبو الحسن.

يذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي “الزوجة 18” مع حسن الرداد، شيماء سيف، بيومي فؤاد، وسلوى خطاب وناهد السباعي، وإخراج ‏مصطفى ‏فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

كما شاركت هيدي في مسلسل “كلبش 3” مع الفنان أمير كرارة‏، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.