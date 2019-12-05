بعد تأييد حبسه.. أحمد عبدالله محمود يطلب الصلح مع زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، تطورات جديدة حول أزمته مع زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، وذلك بعد تأييد المحكمة قرار سجنه عامين، والذي صدر مؤخرًا.

أحمد عبدالله محمود، قال في تصريحات صحفية، إنهم يسعون لإجراءات الصلح بينه وبين زوجته، وأنه قريبًا سيعلن عن انتهاء الأزمة، وذلك بعد سلسلة القضايا بينهما والتي وصلت لتأييد الحكم بسجنه عامين.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع الفنان أحمد عبدالله محمود، على حكم حبسه عامين في قضية إيصال أمانة لصالح زوجته الفنانة سارة نخلة، شكلًا، وفى الموضوع بتأييد الحكم.

Advertisements

وكانت محكمة جنح الاستئناف أيدت الحكم الصادر عن أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح زوجته الفنانة سارة نخلة، لعدم حضوره، وأجرى الفنان معارضة استئنافية.

يذكر أن الفنانة سارة نخلة، رفضت تجريح بعض متابعيها وسبهم لأحمد عبدالله محمود، في تعليقهم على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، من عطلتها الحالية بباريس، مؤكدة انه كان بينهما عشرة وأنها لا تقبل بأي تطاول عليه.

ياتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه قبلها صورة من تواجدها داخل محكمة الأسرة وعلقت عليها قائلة: “قالي هوديكي أماكن عمرك ما كنتي تحملي بيها”، وتقصد بذلك السخرية من تواجدها داخل المحكمة.