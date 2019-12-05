منة فضالي تنسحب من فيلم «ماكو» بشكل مفاجئ وتثير حيرة متابعيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية منة فضالي، متابعيها بإعلان انسحابها من فيلم «ماكو»، وذلك بعد تصوير استمر لأشهر وتمارين قاسية خضعت لها بسببه.

منة فضالي، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “بعد مجهود وتعب بجد لظروف خاصة بـ الفيلم أنا مش في الفيلم شكرا للجميع وتمنياتي لكم التوفيق”.

بينما لم توضح منه أي أسباب أو تفاصيل أزمتها، ولكن أرجع البعض سبب انسحابها إلى أنها واجهت عدة أزمات مع الجهة القائمة على العمل، ولم تترك الفيلم لرغبتها في ذلك.

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‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف.

”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف.