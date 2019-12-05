جان يامان في تصريحات صادمة عن المشاهد الجريئة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثار النجم التركي جان يامان جدلاً كبيراً في الوسط الفني التركي بعد تصريحات صادمة أدلى بها في أحدث حوار صحفي له، اعترف فيه أخيراً بوجود علاقة عاطفية كانت تربطه بالفنانة التركية ديميت أوزديمير خلال تصويرهما المسلسل التركي الشهير «الطائر المبكر».
جان الذي سبق ونفى ما اثير حول وجود قصة حب بينه وبين ديميت، عاد وأكد صحة ما اثير وقال: «أصبحنا حبيبين في الحلقة 20، لو كانت ديميت باردة قليلا لما حدث تناغم بيننا، فمثلا لهذا السبب عشت مشاكل مع شريكتي سيلين سويدار في مسلسل «من منا لم يحب»، وأضاف: « كيف نبدأ التصوير أمام الكاميرا بهذه المشاكل ونصور مشاهد حب.!».
وتابع تصريحاته المثيرة للجدل: «البطلين في المسلسل يجب أن تكون لديهما رغبة جنسية عالية، أنا دائما أقول هذا، الممثلون ينقسمون إلى قسمين، أولئك الذين لديهم الرغبة الجنسية والآخرين الذين ليس لديهم الرغبة الجنسية، ولابد من اختيار فريق العمل على هذا الأساس».
الرغبة الجنسية بين البطلين هي العامل الأساسي في نجاح المسلسل بحسب وجهة نظر جان الذي أوضح ذلك بقوله: «انظر للشباب الذين توقفت أعمالهم في الفترة الأخيرة، جميعهم لديهم شريكات ليست لديهم الرغبة الجنسية نحوهم، الجمهور عندما يسأل هل حقا يمارس البطلين الحب أم لا، لا يستمر العمل».
تصريحات جان اثارت حفيظة الكثير من النجوم وانتقادات النجمات خاصة اللاتي سبق وشاركن في أعمال فنية أمام الفنان الشاب، ومنهم سيلين التي علقت على هذه التصريحات قائلة: «الحمد لله أنني لحد هذا اليوم، لدي غريزة جنسية منخفضة وباردة».
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