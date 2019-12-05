تيم حسن يخرج عن عباءة شيخ الجبل ويتورط في العديد من القضايا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يطل الفنان السوري تيم حسن، على جمهوره هذا العام بشخصية جديدة، على خلاف شخصية “الهيبة” التي اعتاد عليها الجمهور خلال السنوات الماضية.

وكشف برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4، أن تيم حسن، يؤدي خلال المسلسل شخصية العميد نادر جوخدار، وهو محاضر في كلية القانون، ويتورط في ارتكاب عدد من الجرائم.

اسم السلكا، مخرج العمل، قال إن القصة كان يخطط لها منذ أكثر من عام، ويقوم المسلسل على الجريمة والغموض، وفكرة العمل هي الخروج عن المسار بشخصياته كاملة، فكل شخصية تخرج عن المسار بكلمة أو موقف وبعدها لا تعود حياتها السابقة.

Advertisements

وأضاف: “المسلسل يبدأ بحكاية في الحلقات الأولى، يشترك العميد بشكل أو أخر مع بطلة العمل ويحدث لديه ولديها بكل موقف أو باب يفتحه تغيير مسار”.

وقالت الفنانة غريس الأحمر، إنها تؤدي شخصية سمر، والتي تعيش في المخيم وزوجها مختفي وتتعرض للكثير من التحرش وابنها يتعرض للأمراض.

يذكر أن الجمهور اعتاد على تيم حسن، في شخصية جبل شيخ الجبل، والتي قدمها على مدار 3 سنوات متواصلة في مسلسل “الهيبة”، ويستعد للجزء الرابع منه، والمسلسل الجديد من لمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.