وفاة "تشا إن ها" تُثير صدمةً وتساؤلات.. هل انتحر بسبب تعرضه للتنمر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من القلق والتساؤلات يعيشها الشارع الكوري وجمهور الدراما الكورية بعد العثور على جثة الممثل الشاب "تشا إن ها" جثة هامدة في منزله، مع توقعات أن يكون سبب الوفاة الانتحار.

وأطلق جمهور الفنان الكوري الراحل والذي يعرض له حاليًا مسلسل Love With Flaws على قناة ام بي سي في الوطن العربي، "هاشتاغ" يحمل اسمه، معبرين عن صدمتهم بسبب انتحاره لا سيما أنها ثالث حالة انتحار بين نجوم كوريا في أقل من شهرين، وسط تساؤلات عديدة حول التحقيقات حول ما إذا تم التأكيد بأن الأمر انتحار وليس جريمة قتل.

ورأى الكثيرون أن نجوم كوريا يعيشون ضغوطات نفسية كبيرة بسبب نجاحهم المميز؛ إذ إن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل ضغطًا كبيرًا عليهم خاصة لمن يتعرض منهم للتنمر؛ ما يزيد من نسبة الانتحار.

وتساءل كثيرون ماذا لو كان هناك حالات قتل متعمدة لهؤلاء النجوم نظرًا للمنافسة الكبيرة بينهم لا سيما أن أعمار هؤلاء الشباب لا تتجاوز الـ35؛ ما قد يجعل الغيرة بينهم تشتعل ويكون التخلص من منافسيهم هو الحل، وهي الفكرة التي سخر منها البعض، مؤكدين أن ظاهرة انتحار النجم الناجح والذي يملك شعبية كبيرة هي ظاهرة منتشرة في العالم ككل وليس فقط في كوريا.

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وما زال الأمر يشكل حالة من الجدل ويفرض تحليلات ما بين المنطقية وغير المنطقية لهذه الظاهرة المنتشرة بين النجوم وخاصة في كوريا بكثرة، وتأتي انتحارات النجوم هذه في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة الانتحار بين الشباب العربي والذي يعاني من مشاكل مادية واجتماعية بالإضافة لبعض التنمر، ليؤكد البعض أن الحالة المادية والبؤس لا علاقة له باننتشار ظاهرة الانتحار بين الشباب، ومن أبرز التعليقات حول الموضوع عبر الهاشتاغ كان "الموضوع صار مسرحية.. من سيموت لاحقًا".

يُذكر أنه تم العثور على مُغنّيتي البوب الكوريتين "سولي" و "غو" بعد انتحارهما جثتين هامدتين في منزليهما، بوقت قصير بينهما وكشفت بعض المواقع حينها أن النجمتين تربط بينهما علاقة صداقة، وأضافت هذه المواقع أن سبب انتحارهما قد يكون تعرضهما للتنمر الإلكتروني.