هند القحطاني تُمطر بدور البراهيم بالشتائم.. وتُهددها بفضائح خلف الستار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الناشطة السعودية هند القحطاني النار على الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، بعد أن انتقدت الأخيرة رقصتها التي استفزّت بها مواطني المملكة العربية السعودية.

وقالت هند عبر حسابها الرسمي في "سناب شات": "بدور البراهيم العنزي.. المجنسة المسكينة اللي أصلها عنوز الرقة بسوريا.. لاحظوا لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية عشان تخفي أصلها الرقاوي.. وهذا ليس استنقاصًا من عنوز الرقة هم على العين والرأس، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟".

وأضافت: "المريضة سكت لها وسحبت عليها السيفون لأني عارفة إنها نكرة وتبي تتسلق على أكتافي.. المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير، الكتاب باين من عنوانه يا baby".

وتابعت: "لكن كوني سكت وتجاوزت وترجعين يا مريضة تجيبين اسمي على لسانك، هنا لا يا متسلقة stop".

واستطردت القحطاني: "إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم.. إيش اللي خلاكي تزبدين وتردين".

وأكدت أنها لم تبك على شيء من قبل، معلقة: "تدرين ليش يالمتناقضة؟ لأني ما أشوف أي شيء سويته خطأ، تنزل دمعتي فقط إذا مرض أحد أطفالي أو طفل يعذب أو إنسان يتعرض للظلم".

ووجهت تهديدًا مباشرًا لبدور قائلة: "والله لوعاد ذكرتي عيالي على لسانك لأفضحك وأعرف الناس على حقيقتك النتنة، وإيش تسوين من خلف الستار".

وتابعت: "أحب أقول لك إن أولادي فخورين بأمهم، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على أنها إنسانة حرة مستقلة".

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واختتمت: "تحاولين أنت وأمثالك التقليل من شأني لرفع شأنك.. هزلت، ما بقي إلا أنت وأشكالك تزايدون على أمومتي، الشخص السيء هو اللي إذا جلس مع أبنائه ليس له حديث إلا احتقار المرأة".

وكانت الفاشينيستا بدور البراهيم نشرت مقطع فيديو انتقدت خلاله، تصرفات هند القحطاني ونشرها مقاطع الفيديو التي تستفز الجمهور والمواطنين.

وقالت بدور خلال المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "أنت تعاندين نفسك وتحاربيها، وهذا ليس حلاً، وأنا لن أخاطبك بالدين ولا من أي جانب، أنا هتكلم من جانب فطرتك وأقول لك ارجعي لفطرتك".

وأضافت: "تجلسي بينك وبين نفسك، وأنا متأكدة يا هند أنك ستبكين كل آخر ليل".

وأوضحت: "أنا بطلع شعري وأنا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي وأقول يارب اهديني، لكن أنت تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك".

وأضافت: "لو كل واحدة فينا صدمت ومرت بخيبات أمل وطلاق مثلك، يعني كلنا في الهوا سوا، ممكن نرتكب الخطأ لكن ماحد يشوفها وبيننا وبين نفسنا لأننا نعالج نفسنا، وأتمنى تجلسي جلسة مصالحة مع نفسك، والله العظيم حالك معور قلبي".

وكانت السعودية هند القحطاني، نشرت مقطع فيديو مثيرًا للجدل، عبر حسابها في "سناب شات"؛ ما أثار غضب المجتمع السعودي، إذْ ظهرت وهي ترقص مركّزة على إبراز أماكن معينة من جسمها بشكل استعراضي وغير لائق ولا يتناسب مع ثقافة الشعب السعودي كما وصفه البعض ليتصدّر وسم "هند القحطاني" محركات البحث.

واستاء المتابعون من الفيديو الذي نشرته القحطاني معلّقين: "يحتوي على إيحاءات جنسية مخالفة للمجتمع السعودي المحافظ"، فيما هاجم متابعو مواقع التواصل مواطنتهم عبر "تويتر" داعين إلى عدم متابعتها، لعدم احترامها ثقافة شعبها، وتعمُّدها إثارة الجدل من أجل كسب الشهرة فقط لا غير.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وطالبها البعض بحذف اسم قبيلتها من اسمها، لكون الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه يسيء للقبيلة على حدّ قول البعض، فيما طالب آخرون بعدم الظهور على أنها سعودية، لأنّ آراءها تُسيء للمملكة ككل وتُعارض قوانينها، على حدّ وصف البعض الآخر.

يُشار إلى أن هند القحطاني أمٌ لأربعة أطفال ابنتين وولدين وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقرّبون منها أنها كانت متشدّدة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها، وتُعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.