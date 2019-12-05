بوراك دنيز يوافق على بطولة "الملك".. وهذا أجره عن الحلقة الواحدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن بقيت الكرة في ملعب بطل مسلسل "حكايتنا" الفنان التركي بوراك دنيز البالغ من 28 عامًا، للعب دور البطولة في المسلسل المنتظر "الملك"، أعلنت العديد من المواقع التركية عن موافقة بوراك على القيام بالدور.

وبعد هذا الإعلان والاتفاق على اسم البطل، أفادت مواقع تركية أخرى بأنَّ منتج وكاتب العمل الفنان التركي أوزجان دنيز بطل المسلسل التركي الشهير "عروس إسطنبول"، بدأ بالتحضيرات الجديدة للعمل وأنه بالفعل اختار اسم المخرج الذي سيعمل معه؛ إذ تمَّ الاتفاق مع المخرج رجائي كاراقوز مخرج الموسم الثالث من "عروس إسطنبول".

أما فيما يتعلق ببطلة العمل، فقد ذكرت بعض المواقع التركية خلال الساعات الماضية أنَّه تُجرى مفاوضات مع النجمة التركية بيران داملا يلماز، 22 عامًا، الشهيرة بشخصية "أيلول" في مسلسل "الأزهار الحزينة"، وأنَّ قرارها يتجه نحو الموافقة خصوصًا وأنَّ أوزجان هو من كان يتفاوض معها طوال الفترة الماضية وينتظر موافقتها خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء التصوير.

وبالعودة إلى بوراك دنيز، أفادت التقارير بأنَّ النجم سيتقاضى 120 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 20 ألف دولار عن الحلقة الواحدة.

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وكانت التقارير سابقًا أفادت بأنَّ أوزجان لن يشارك في المسلسل كممثل، وسيكتفي بدوره في كتابة وإنتاج المسلسل، إلا أن التقارير الإخبارية أشارت مؤخرًا إلى أنَّ إدارة محطة "Atv" التركية التي ستعرض المسلسل طلبت منه أن يشارك في بطولة العمل، لكن أوزجان دنيز لم يحسم قراره تجاه المشاركة حتى الآن، وربما يظهر كضيف شرف في العمل بعد هذا الشرط الذي فرضته القناة.

يُذكر أنَّ أوزجان يعكف حاليًا على الانتهاء من كتابة الحلقات وأحداث المسلسل المقتبس عن قصة حقيقية لخاله، وتدور أحداثها في فترة زمنية مختلفة عن رجل قوي "قبضاي" تركي، ومن المقرر أن تعلن المحطة عن الموعد النهائي لعرض المسلسل خلال شهر شباط/فبراير المقبل.

وكان أوزجان قد أنهى قبل فترة تصوير موسمه الثالث من المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا وخارجها "عروس إسطنبول"؛ ما جعله يفكر في الحصول على فترة راحة طويلة من الوقوف أمام كاميرات الدراما التركية ويتجه للكتابة والإنتاج.