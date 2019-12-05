نبيلة عبيد تكشف تفاصيل جديدة عن العمل مع يوسف شاهين

كشفت نبيلة عبيد ، عن مدى طاعتها للمخرج الذى تتعاون معه أثناء التصوير رغم أنها واحدة من أهم الفنانات على الساحة وقد كانت تحقق أعمالها نجاحا كبيرا على المستويين الفنى والتجارى.وأضافت "نبيلة عبيد"، أنها لا تتدخل أثناء التصوير فى اختصاصات المخرج، لأنها حين توافق على العمل مع أى من المخرجين تكون لديها الثقه أنه سيقوم باكتشافها جوانب جديدة من موهبتها.وتابعت نبيلة عبيد، من الممكن أن تتناقش مع المخرج فى حالة وجود شىء فى العمل الفنى لا يمس إحساسها كممثلة، ولكنها لا تفرض رأيها مطلقًا.

وتابعت، أن هذا الأمر حدث خلال تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين فى فيلم الأخر، فقد التزمت بكل تعليماته، لأنها كانت تريد أن تتعلم من يوسف شاهين.واستكملت: أنها علمت أن يوسف شاهين لا يحب أن يحضر الممثل بعده أثناء التصوير، لذا كانت تحضر قبل موعد وصله الى الاستديو بساعتين كاملين، لتكون جاهزة بشكل كامل قبل موعد حضوره إلى التصوير.

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