عبد الباسط حمودة يبرر غياب الفنانين عن جنازة شعبان عبد الرحيم

القاهرة - لايف ستايل
شيعت ظهر االأمس جنازة الفنان شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة وسط تغيب لعدد من نجوم الفن، حيث كان أبرز الحاضرين هما الفنانين محمود الليثي وعبد الباسط حمودة .
أوضح عبد الباسط حمودة في تصريحات تلفزيونية أن شعبان عبد الرحيم كان محبوبًا، وتغيُب بعض الفنانين عن جنازته يرجع لكونهم لم يعرفوا الخبر بعد أو لاستغراقهم في النوم بعد العمل، مؤكدًا أن الجميع سيعلم وسيأتي للعزاء.
رحل شعبان عبد الرحيم عن عالمنا فجر الثلاثاء 3 ديسمبر عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري.
وتم تشييع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر الثلاثاء 3 ديسمبر من مسجد السيدة نفيسة، ودفن في مقابر الأسرة في قرية ميت حلفا.
ويشار إلى أن آخر عمل شارك به شعبان عبد الرحيم هو فيلم "أمان يا صاحبي" عام 2017 برفقة سعد الصغير ومحمود الليثي وصوفينار.
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