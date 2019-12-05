عبد الباسط حمودة يبرر غياب الفنانين عن جنازة شعبان عبد الرحيم

شيعت ظهر االأمس جنازة الفنان شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة وسط تغيب لعدد من نجوم الفن، ‏حيث كان أبرز الحاضرين هما الفنانين محمود الليثي وعبد الباسط حمودة .‏

أوضح عبد الباسط حمودة في تصريحات تلفزيونية أن شعبان عبد الرحيم كان ‏محبوبًا، وتغيُب بعض الفنانين عن جنازته يرجع لكونهم لم يعرفوا الخبر بعد أو لاستغراقهم في النوم بعد العمل، ‏مؤكدًا أن الجميع سيعلم وسيأتي للعزاء.‏

رحل شعبان عبد الرحيم عن عالمنا فجر الثلاثاء 3 ديسمبر عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي ‏العسكري‎.

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وتم تشييع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر الثلاثاء 3 ديسمبر من مسجد السيدة نفيسة، ودفن في مقابر ‏الأسرة في قرية ميت حلفا‎.

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ويشار إلى أن آخر عمل شارك به شعبان عبد الرحيم هو فيلم "أمان يا صاحبي" عام 2017 برفقة سعد ‏الصغير ومحمود الليثي وصوفينار‎.‎‏

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