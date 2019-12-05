الفنانة إليسا تبدأ استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس

بدأت الفنانة إليسا استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس. نشرت إليسا عبر حسابها على بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام ، صورة من منزلها لشجرة الكريسماس. امتلأت الشجرة بالألعاب كما تواجد اسم إليسا أيضا، وكتبت تعقيبا على الصورة: "الوضع في المنزل". Advertisements قد يهمك أيضا: إليسا تنسى كلمات أغنيتها "عبالى حبيبى"على المسرح إليسا تكشف أسباب غيابها عن المشاركة بالتظاهرات اللبنانية

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