فريق عمل " صندوق الدنيا" يحتفل بإنتهاء تصويره

احتفل فريق عمل فيلم "صندوق الدنيا" بانتهاء تصوير أحداثه التي دارت أغلب مشاهدها في منطقة وسط البلد.

من المقرر أن يبدأ المخرج عماد البهات في عملية المونتاج الخاصة بالفيلم، ويسعى فريق العمل لمشاركته في عدد من المهرجانات الدولية.

يدور فيلم "صندوق الدنيا" حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رانيا يوسف وصلاح عبد الله يواصلان تصوير فيلم "صندوق الدنيا"

باسم سمرة يبدأ تصوير فيلم "صندوق الدنيا" في وسط البلد