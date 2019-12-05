شكرا لقرائتكم خبر عن درة لمتابعيها بعد وصولهم لـ10 ملايين: شكرا على مساندتكم فى نجاحاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة درة، بوصول متابعيها على إنستجرام، إلى 10 ملايين متابع، موجهة لهم الشكر على مساندتهم لها في نجاحها وفرحها وحزنها، كما خضعت درة لجلسة تصوير جديدة بهذه المناسبة.

وكتبت درة، قائلة: "شكرا لـ10 ملايين متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري أحيانًا، شكرًا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضًا أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائمًا صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمرونني به".

ويعرض حاليًا لدرة مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوي، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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