شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يداعب جمهوره بصورته وهو متقدم فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد داود جمهوره بصورته وهو متقدم في العمر عن طريق برنامج " فيس آب " علي صفحته بموقع انستجرام، وعلق عليها " ولما كبرت قلت يا ريتني ما كنت حلمت ولا اتمنيت .. قلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان".

يذكر أن داود قدم أولى بطولاته المطلقة فى السينما خلال فيلم "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.

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وكان آخر أعمال أحمد داوود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المص.رى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان