شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منى زكى تبدأ تصوير فيلم "الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة ​منى زكي​ تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "​الصندوق الاسود​"، وهو من إخراج محمود كامل ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان.

وتظهر منى طوال أحداث الفيلم فى دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.





ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

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وكانت آخر أعمال منى زكى فيلم "من 30 سنة" الذى عرض فى السينمات عام 2016 وشارك فى بطولته كل من نوراللبنانية، وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجدواى وصلاح عبد الله ونبيل عيسى ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.