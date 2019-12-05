شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من الارتباط.. خطوبة إيما ستون وصديقها رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عامين من الارتباط، أعلنت الممثلة العالمية إيما ستون، عن خطوبتها رسميا لصديقها "ديف ماكارى" منتج برنامج "Saturday Night Live".

ونشر ديف مكاري عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بخطيبته إيما ستون وهي تبرز خاتم خطبتها أمام الكاميرا، ولم يعلق بأي كلمة على الصورة، واكتفى بوضع ايموشن "قلب"

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ايما ستون

وبدأت علاقة ايما وماكارى، منذ عامين، حيث ارتبطا عاطفيا في شهر نوفمبر من عام 2017، عندما تم رصدهما سويًا في ولاية نيويورك الأمريكية، لكنه من المحتمل أنهما قد بدآ منذ ديسمبر 2016، عندما استضافها برنامج "Saturday Night Live" الذي يعمل به خطيبها لتكون مُقدّمة إحدى حلقاته، فإيما من المشاهير الذين يُفضّلون إبقاء حياتهم الخاصّة بعيدًا عن الأضواء.