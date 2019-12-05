شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى جمع إلهام شاهين بالنجمة العالمية tilda Swinton.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت النجمة إلهام شاهين بالفنانة العالمية تيلدا سوينتون، خلال تواجدهما بالمغرب، على هامش المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، والذي افتتح دورته الـ18، يوم الجمعة الماضي، وتستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الجاري.





ونشرت إلهام شاهين صورتين مع الفنانة الحاصلة على الأوسكار، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"مع الممثلة الإنجليزية tilda Swinton الحاصلة على الأوسكار".

يذكر أن تيلدا سوينتون ممثلة إنجليزية، من مواليد 5 نوفمبر 1960، حاصلة على جائزة الأوسكار 2007 لأفضل ممثلة في دور مساند عن فيلم مايكل كلايتون، كما حصلت بنفس الدور على جائزة البافتا 2007 لأفضل ممثلة في دور مساند.