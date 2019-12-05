شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن: أدخل "الخطة العامية" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد عبد الرحمن " توتا " عن سعادته بالمشاركة فى فيلم "الخطة العامية"، والذي سيقوم ببطولته مع علي ربيع وعمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين.

وأكد محمد عبد الرحمن لـ ”الخليج 365”، أنه سيبدأ تصوير الفيلم مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تجمعه كيمياء بـ علي ربيع الذي عملا معاً سواء في مسرح مصر أو فيلم "خير وبركه" .

وأضاف عبد الرحمن أن الشخصية ستكون جديدة ومختلفة وبها مفاجآت عديدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من الصعب في الوقت الحالي أن يفصح عن هويتها، وعلي جانب آخر ينتظر محمد عبد الرحمن عرض فيلم "لص بغداد" في السينمات في يناير المقبل و الذي يشارك فيه بجانب محمد امام وياسمين رئيس .

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الخطة العامية"، بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وهو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.