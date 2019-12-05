فن ومشاهير

تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة شهيرة تشعل السوشيال بسبب الصليب وقراءة الفاتحة...

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب، مع عدد من الممثلين في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تعرض في ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويظهر في الفيديو، الفنانة أثناء الكواليس كانت تقرأ سورة الفاتحة مع الممثلين، وبعد الانتهاء من قراءتها، قامت بأداء إشارة الصليب وفق ديانتها المسيحية، وقالت: "باسم الآب والابن والروح القدس".

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