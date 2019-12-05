شاهد: قطريون يقطعون كعكة على شكل الإمارات تحت أعلام قطر.. ووسيم يوسف يعلق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بتقطيع كعكة على شكل خارطة دولة الإمارات العربية المتحدة، غرس فيها عدد من الأعلام القطرية، الأمر الذي أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وأعاد وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: “لهذه الدرجة تقهركم الإمارات.. لهذه الدرجة !حتى وصل بكم القهر أن تجعلوا خريطة الإمارات كيكة !” .
وأضاف وسيم : “لهذه الدرجة فعل بكم الشبك والمقاطعة! لهذه الدرجة تريدون اخراج قهركم على كيكة !علم وخارطة الإمارات تطاردكم حتى في فرحكم خارطة الإمارات صنعتوها من الحلوى .. وفعلا الإمارات جنة”.
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