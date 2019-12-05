أثناء تواجد الفنانة ياسمين صبري في صالة الألعاب الرياضية “الجيم” فوجئت بأحد العاملين بالجيم يقدم لها هدية عبارة عن بورتريه رسمه لها.‏ ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الخاص على تويتر، مقطعي فيديو ظهرت فيهما ممسكة بالبورتريه، وهي ‏تسأل العامل “أنت اللي رسمت الصورة دي”، ليجيبها بأنه هو فعلاً الذي رسمها، لتشيد به قائلة: “أنت مطلعني أحلى”، ووعدت الشاب بتعليق البورتريه في منزلها لإعجابها الشديد به، ‏ودعت متابعيها للتواصل معه إذا أرادوا الحصول على رسمة مماثلة.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مفاجأة غير متوقعة لياسمين صبري.. شاهدوا رد فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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