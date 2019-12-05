19 ديسمبر.. عرض نبش الموت على مسرح جوليا

يستعد أبطال مسرحية "نبش الموت"، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز، لمدة شهر علي خشبة مسرح جوليا، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة

مساءً.يشار إلى أن العرض يدور في إطار درامي مرعب حول فتاة تعانى من "الهلاوس" ودائما ما ترى زوجها الذى توفى أمام عينيها.جدير بالذكر أن عرض "نبش الموت"، رضوي شريف، احمد صبري، هاله لوكا، ادهم الشريف، فوشو، ابراهيم حسن، تصميم بوستر مصطفي محفوظ، موسيقي حسين عشماوي، ماكياج هاله لوكا، تأليف محمد أمين، سينوغرافيا واخراج محمود علاء.