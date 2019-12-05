بالصور.. فريق عمل صندوق الدنيا يحتفل بانتهاء التصوير

انتهى فريق عمل فيلم "صندوق الدنيا" من تصوير أحداث الفيلم في وسط البلد، ومن المقرر أن يقوم المخرج عماد البهات خلال الفترة المُقبلة، بعملية المونتاج الخاصة بالعمل، كما يسعى لمشاركة الفيلم بعدد كبير من المهرجانات الدولية.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، احمد كمال، علاء مرسي، عمرو

القاضي، فرح يوسف ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف سامي مغاوري محمد السويسي، مروه الأزلي والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "Kemet Film Production".جدير بالذكر أن الفيلم شهد عددا من الأحداث المميزة من ضمنها الاحتفال بعيد ميلاد النجم خالد الصاوي وسط أجواء مبهجة داخل موقع التصوير.