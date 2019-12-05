الموسيقار جمال سلامة يحتفل بتخرج نجله الأكبر

احتفلت أسرة الموسيقار الكبير جمال سلامة بتخرج هاني الابن الأكبر ، حيث سافرت والدته السيدة وفاء بناني، واخته دينا لحضور حفل تخرجه من جامعة
SRH، بمدينة هيدلبرج بألمانيا والتي نال منها درجة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي.
وقد حضر الحفل أيضا جدته لأمه حيث تقيم في ألمانيا بينما لم يتمكن الموسيقار جمال سلامة من الحضور بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به
يذكر أن الموسيقار جمال سلامة واحدا من أهم ملحني الزمن الجميل، حيث قدم أكثر من ألفلحن خلال مشواره، تنوعت بين العاطفي والديني والوطني، وحظيت أغلب أعماله بنجاح كبير، منها «محمد يا رسول الله» للمطربة المعتزلة ياسمين الخيام، و«مصر اليوم في عيد» لشادية، و«قال جانى بعد يومين، واحكى يا شهرزاد، ومش حتنازل عنك، وواحشنى بصحيح» لسميرة سعيد، و «ساعات ساعات» لصباح وغيرهم الكثير، إلى جانب الموسيقى التصويرية لعشرات المسلسلات منها «ذئاب الجبل وأحلام الفتى الطائر، ومحمد رسول الله، وساعة ولد الهدى»، وكذلك الافلام منها «حبيبى دائما، والنمر الأسود، وليلة بكى فيها القمر».
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