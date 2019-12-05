كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إياد نصار في حواره لـ"الخليج 365 الفني": الشعب المصري دمه خفيف وتكريم الرئيس شرف ليّ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إياد نصار فنان استطاع خطف الأنظار إليه بروعة أداءه التمثيلي؛ فمنذ الجزء الأول من الجماعة، استطاع أن يثبت أنه "غول تمثيل"، يري دائما أن الممثل يغامر، والمغامرة يجب أن يكون لها نتيجة، وهي استمراره، وأن يعيش اسمه بين الناس، وأن يخطف سطر أو جملة في التاريخ، وهو ما يحاول فعله وسط جيله في الوسط الفني.

استطاع مؤخرًا خلق حالة من الجدل بعد دوره في "الممر" حيث استطاع أن يكون حديث لجميع مواقع التواصل الاجتماعي وكان بمقياس مفاجأة مدوية بكل المقاييس، لدرجة أن الشك قد يحتل تفكيرك، بأنه من الممكن أن يكون قد قام بمعايشة مع الضباط الإسرائيليين حتى ينجح في تقمص الدور بهذا الشكل، لكن بعد مشاهدة دور "رشيد الطيار" في فيلم كازابلانكا، ومؤخرا "رياض" في "حواديت الشانزلزيه" ستري نفسك أمام نجم لامع وكان لـ"الخليج 365 الفني" هذا اللقاء معه بعد تكريمه الأخير في "جامعة الأهرام الكندية".

ما رأيك في اليوم وما أكثر الأمور التي جذبتك للحضور؟

سعيد بالتكريم الأول لي عن شخصية "رياض" في حواديت الشانزلزيه ويعتبر انها شخصية استثنائية وخاصة جدًا وكانت تحدي جديد، وسعيد بالطلاب ومشاركتهم وأسئلتهم ومتابعة المسلسل.

ما رأيك في ردود الأفعال بشأن المسلسل؟

أرى ردود الفعل إيجابية، وتفاعل كبير من جانب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي في المشاهدة، وهناك العديد من المفاجآت في الحلقات القادمة، وأتابع جميع التعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الشارع الرأي الحي للجمهور.

حدثني عن دورك في فيلم "موسى"؟

أقدم دور مهندس ميكاترونيكس على عكس الأخبار المنتشرة بأنني أقدم دور ضابط مباحث وهذا غير صحيح حيث أقدم دور ضابط متخصص في الميكاترونيكس يتعاون مع ضباط المباحث في ظهور روبوت غريب، ويستفادون من خبرته والفكرة أن هناك ناس تستفاد من حالة التطور.

هل ترى أن هذه تجربة فريدة وجديدة من نوعها؟

الفيلم جيد جدًا والمخرج يبحث دائمًا عن كل ما هو جديد، وكنت أبحث عن تقديم فيلم للجيل الجديد يشاهده ابني ولا اخشي عليه من شئ.

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كيف تري التعاون الثاني مع بيتر ميمي بعد كازبلانكا؟

بيتر ميمي مخرج شاطر ويهتم بتفاصيل العمل وسعيد بالعمل معه ومتوقع أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور.

ما رأيك في ردود أفعال الجمهور علي "الممر" وخاصة الذين اعتبروا غيابك عن تكريماته بسبب دورك؟

الشعب المصري دمه خفيف بطبعه وردود الأفعال ابهرتني وخوفتني اكتر من القادم ولكن سعيد بتعليقات الجمهور وتابعت معظم التعليقات ولكن سبب غيابي عن بعض التكريمات بسبب تصوير موسي وحواديت الشانزلزيه ولكن كان شرف ليا التكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية.

هل هناك جزء ثان من "الممر"؟

لا اعلم حتي الآن عن هذا الأمر أي شئ، وخاصة أنها قرارات إنتاجية، والفنانين يأتي دورهم بعد الموافقة والتنسيق.

ما السبب الذي دفعك للموافقة علي الانضمام كعضو لجنة تحكيم في مهرجان "الإسكندرية للمسرح العربي"؟

بدايتي كانت من خشبة المسرح ووافقت على الفور، وأداء المسرح المصري جيد في الفترة الحالية، وأصبح فيه شكل متميز ومتفائل بالدورة لمشاهدة العديد من العروض المسرحية من عدد كبير من الدول العربية بالإضافة لتبادل الثقافات.

ما رأيك في مشاركة الأردن في فعاليات المهرجان؟

مشاركة الأردن في فعاليات المهرجان بمثابة تبادل ثقافات لبلدين لهما موروث ثقافي مسرحي كبير وسعيد أن هناك مهرجان دورة أولي بهذه الدرجة من التنظيم والاهتمام ومشاركة الشباب هامة للغاية.

هل سنري اياد نصار في عمل مسرحي قريب؟

بالطبع أنا بدأت من المسرح وأعشق المسرح لأنه فن من نوع خاص، ولكن أنتظر النص الذي يدفعني لتقديم تجربة مختلفة ومميزة.



