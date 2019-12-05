تراند اليوم : إنجي علي بتحط الفشار في بوء سعد الصغير – إتفرج

نشرت الإعلامية إنجي على مقطع فيديو من كواليس عرض مسرحية “لوكاندة الأوباش”، والتي يتم عرضها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولقى الفيديو إعجاب بعض المتابعين وسخرية البعض الآخر، معلقين على أزمة قيام إنجي على بإطعام سعد الصغير في فمه.

وظهر في الفيديو إنجي على وسعد الصغير وهي تطعمه في فمه فيشار وعلقت قائلة: “سعد الصغير من أحبه كثيرا ويستحق كل خير لأنه من النجوم الذين لم يتركوني في السعودية ويهتم بكل تفاصيل المسرحية ويعمل على راحة الجميع، فهو رجل بكل ما تحملة الكلمة من معنى”.

يذكر أن العرض المسرحي “لوكاندة الأوباش” الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي استعراضي يتم عرضه حاليًا خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يشارك في بطولة العرض الفنان حسن الرداد، ومايا دياب، وهالة فاخر، وماجد المصري، وسعد الصغير، وإنجي علي، واوس اوس، وعصام كاريكا.