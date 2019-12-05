طارق الشناوي: داوود عبدالسيد راهن على فطرية شعبان عبدالرحيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المخرج داوود عبدالسيد، راهن على فطرية الفنان شعبان عبدالرحيم، في فيلم “مواطن ومخبر وحرامي”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “حديث المساء”، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن شعبان عبدالرحيم، كان قد قدم شخصية بسيطة في فيلم “عفاريت الأسفلت”، مع المخرج أسامة فوزي، واختاره المخرج داوود عبدالسيد، لدور الحرامي في فيلمه.

وتابع، داوود اختار شيء فطري جدًا لدى شعبان عبدالرحيم وهو فكرة الإنسان الفاهم للدين بشكل خاطئ وببساطة شعبان وتوجيه المخرج وأخذ القليل من شعبان والموحي جدًا استطاع داوود عبدالسيد توصيل الرسالة من الفيلم والذي كان يقصد بها، المواطن هو الشعب، والمخبر السلطة، والحرامي الخارج عن القانون، وهي الثلاثية التي بنى عليها داوود الفيلم في الاختيار والجرعة.

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كما تحدث عن شخصية شعبان عبدالرحيم قائلًا، إن أخر ظهور لشعبان، كان ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك رغم حالته المرضية وظهوره على كرسي متحرك، إلا أن الذي كان مطلوبًا فعلًا هو شعبان الإنسان.

وأكد أن الفنان الراحل لم تكن أغانيه كثيرة ولكن كان له تيمة واحدة، لا يستطييع الخروج عنها مثل أحمد عدوية، ويقدم أنواع كثيرة مثل شفيق جلال، أو عبدالمطلب، ولكنه كان حالة أخرى وما كان يملكه بشكل مكثف أنه إنسان يثير البهجة وحضوره الشخصي هو البطل عنه.

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 3 ديمسبر بعد تعرضه لازمة صحية نقل على اثرها لمستشفى المعادي العكسري وبها رحل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.